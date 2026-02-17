$43.170.07
публикации
Эксклюзивы
Украина готовится к непогоде - разворачивают Штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Киев • УНН

 • 494 просмотра

18 февраля в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, за исключением западных областей. Для координации спасательных служб начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Украина готовится к непогоде - разворачивают Штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Завтра, 18 февраля, на большей части территории Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий – начнет круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на Агентство восстановления.

Детали

По данным Агентства, сложные метеорологические явления охватят почти всю страну, за исключением западных областей:

  • Одесская область (II уровень, оранжевый): ожидаются наиболее интенсивные осадки, гололед и сильный порывистый ветер;
    • Центральные и Восточные регионы (I уровень, желтый): значительный снег и дождь прогнозируются в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях; 
      • в большинстве южных, центральных и восточных областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.  На дорогах — сильная гололедица. 

        18 февраля с целью обеспечения проезда и координации спасательных служб начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Национальной полиции и Укртрансбезопасности. Задача Штаба — оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация противодействия осложнениям дорожного движения 

        - говорится в сообщении.

        В Агентстве восстановления напомнили, что работает круглосуточная горячая линия. За информацией о состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обращайтесь по номеру: +38 067 400 60 80.

        Антонина Туманова

        ОбществоПогода и окружающая среда
