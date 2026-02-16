Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными
17 февраля в большинстве областей Украины не ожидается существенных осадков, но 18–19 февраля активизируется похолодание. В Киеве 17 февраля осадки маловероятны, но на дорогах сохранится гололедица.
После короткой передышки от снегопадов погода в Украине снова готовится к изменению: 17 февраля в большинстве областей существенных осадков не ожидается, однако уже 18–19 февраля активизируется похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
По ее прогнозу, во вторник, 17 февраля, по стране будет преобладать сухая погода. В то же время на юге атмосферные фронты уже обусловят осложнения: прогнозируют мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Вечером во вторник возможен небольшой снег в западных областях.
Температурный фон будет оставаться неоднородным. Ночью 17 февраля ожидается -5…-12°, в северной части -12…-18°. Днем -2…-7°, на севере -5…-10°. В южных областях, на юго-востоке и на Днепропетровщине -2…+2°, в Крыму +3…+9°.
В Киеве 17 февраля осадки маловероятны из-за влияния антициклона Felix. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ночью -15…-17°, днем -6…-8°. В среду циклон обусловит в столице осложнение погодных условий и повышение температуры воздуха.
Диденко также отметила, что южные циклоны часто формируют "серийный" характер прохождения, поэтому после этого эпизода возможны новые волны осадков и ветра.
