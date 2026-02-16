Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными

$43.100.11
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Масленица: история праздника и традиционные блюда
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными

Киев • УНН

 • 20 просмотра

17 февраля в большинстве областей Украины не ожидается существенных осадков, но 18–19 февраля активизируется похолодание. В Киеве 17 февраля осадки маловероятны, но на дорогах сохранится гололедица.

Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными

После короткой передышки от снегопадов погода в Украине снова готовится к изменению: 17 февраля в большинстве областей существенных осадков не ожидается, однако уже 18–19 февраля активизируется похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

По ее прогнозу, во вторник, 17 февраля, по стране будет преобладать сухая погода. В то же время на юге атмосферные фронты уже обусловят осложнения: прогнозируют мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Вечером во вторник возможен небольшой снег в западных областях.

Температурный фон будет оставаться неоднородным. Ночью 17 февраля ожидается -5…-12°, в северной части -12…-18°. Днем -2…-7°, на севере -5…-10°. В южных областях, на юго-востоке и на Днепропетровщине -2…+2°, в Крыму +3…+9°.

В Киеве 17 февраля осадки маловероятны из-за влияния антициклона Felix. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ночью -15…-17°, днем -6…-8°. В среду циклон обусловит в столице осложнение погодных условий и повышение температуры воздуха.

Диденко также отметила, что южные циклоны часто формируют "серийный" характер прохождения, поэтому после этого эпизода возможны новые волны осадков и ветра.

Напомним

16 февраля после резкой смены погоды дороги и тротуары Киева превратились в ледяную ловушку. Водители толкают авто, а коммунальный транспорт стоит из-за гололедицы.

Александра Василенко

