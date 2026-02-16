Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцніші
Київ • УНН
17 лютого в більшості областей України не очікується істотних опадів, але 18–19 лютого активізується похолодання. У Києві 17 лютого опади малоймовірні, але на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Після короткого перепочинку від снігопадів погода в Україні знову готується до зміни: 17 лютого в більшості областей істотних опадів не очікується, однак уже 18–19 лютого активізується похолодання. Про це повідомляє УНН із посиланням на синоптикиню Наталію Діденко.
Деталі
За її прогнозом, у вівторок, 17 лютого, по країні переважатиме суха погода. Водночас на півдні атмосферні фронти вже зумовлять ускладнення: прогнозують мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер. Увечері у вівторок можливий невеликий сніг у західних областях.
Температурний фон залишатиметься неоднорідним. Уночі 17 лютого очікується -5…-12°, у північній частині -12…-18°. Удень -2…-7°, на півночі -5…-10°. У південних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині -2…+2°, у Криму +3…+9°.
У Києві 17 лютого опади малоймовірні через вплив антициклону Felix. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Уночі -15…-17°, удень -6…-8°. У середу циклон зумовить у столиці ускладнення погодних умов та підвищення температури повітря.
Діденко також зазначила, що південні циклони часто формують "серійний" характер проходження, тож після цього епізоду можливі нові хвилі опадів і вітру.
Нагадаємо
