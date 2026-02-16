Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцніші

$43.100.11
Ексклюзив
12:57 • 962 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 8738 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11002 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17352 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26631 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32701 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62193 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48358 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38550 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35617 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 9862 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11115 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15236 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 12670 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10007 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 8738 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62193 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114473 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 173720 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 101830 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 68 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19480 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 23944 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32176 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30478 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцніші

Київ • УНН

 • 62 перегляди

17 лютого в більшості областей України не очікується істотних опадів, але 18–19 лютого активізується похолодання. У Києві 17 лютого опади малоймовірні, але на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцніші

Після короткого перепочинку від снігопадів погода в Україні знову готується до зміни: 17 лютого в більшості областей істотних опадів не очікується, однак уже 18–19 лютого активізується похолодання. Про це повідомляє УНН із посиланням на синоптикиню Наталію Діденко.

Деталі

За її прогнозом, у вівторок, 17 лютого, по країні переважатиме суха погода. Водночас на півдні атмосферні фронти вже зумовлять ускладнення: прогнозують мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер. Увечері у вівторок можливий невеликий сніг у західних областях.

Температурний фон залишатиметься неоднорідним. Уночі 17 лютого очікується -5…-12°, у північній частині -12…-18°. Удень -2…-7°, на півночі -5…-10°. У південних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині -2…+2°, у Криму +3…+9°.

У Києві 17 лютого опади малоймовірні через вплив антициклону Felix. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Уночі -15…-17°, удень -6…-8°. У середу циклон зумовить у столиці ускладнення погодних умов та підвищення температури повітря.

Діденко також зазначила, що південні циклони часто формують "серійний" характер проходження, тож після цього епізоду можливі нові хвилі опадів і вітру.

Нагадаємо

16 лютого після різкої зміни погоди дороги та тротуари Києва перетворилися на крижану пастку. Водії штовхають авто, а комунальний транспорт стоїть через ожеледицю.

Олександра Василенко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ