Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Київ • УНН
Україна досягла домовленостей з Грецією щодо імпорту газу, що стане ще одним напрямком постачання. Київ уже має домовленості про фінансування імпорту газу на суму майже 2 мільярди євро для компенсації втрат українського видобутку через російські удари.
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, це буде ще один напрямок постачання газу, "щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України".
Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари
Він зазначив, що уряд уже спрямував кошти на фінансування імпорту, крім того, допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантії Єврокомісії.
"Допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами – повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою", - резюмував Зеленгський.
Нагадаємо
Напередодні Президент повідомив, що українська сторона готує угоду з Грецією "по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі".
