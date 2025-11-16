Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности

Украина договорилась с Грецией об импорте газа. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, это будет еще одно направление поставок газа, "чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины".

Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов - уточнил глава государства.

Он отметил, что правительство уже направило средства на финансирование импорта, кроме того, помогают наши европейские партнеры, европейские банки под гарантии Еврокомиссии.

"Помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами – полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для поставок зимой", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Накануне Президент сообщил, что украинская сторона готовит соглашение с Грецией "по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе".

