Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности

$42.060.00
48.880.00
ukenru
07:00 • 3690 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
15 ноября, 17:21 • 19346 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 36611 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 41082 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 39197 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 51840 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44594 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38364 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29362 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19566 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мощные взрывы вызвали масштабный пожар в промышленной зоне Буэнос-АйресаVideo15 ноября, 21:53 • 4072 просмотра
Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"15 ноября, 22:24 • 7178 просмотра
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС16 ноября, 01:31 • 10213 просмотра
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗVideo04:02 • 5190 просмотра
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки05:32 • 3436 просмотра
публикации
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии07:00 • 3690 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 79231 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 72427 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 48290 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 73026 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Покровск
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 22594 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 79227 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 29112 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 45329 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 38492 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

Украина достигла договоренностей с Грецией по импорту газа, что станет еще одним направлением поставок. Киев уже имеет договоренности о финансировании импорта газа на сумму почти 2 миллиарда евро для компенсации потерь украинской добычи из-за российских ударов.

Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности

Украина договорилась с Грецией об импорте газа. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, это будет еще одно направление поставок газа, "чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины".

Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов

- уточнил глава государства.

Он отметил, что правительство уже направило средства на финансирование импорта, кроме того, помогают наши европейские партнеры, европейские банки под гарантии Еврокомиссии.

"Помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами – полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для поставок зимой", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Накануне Президент сообщил, что украинская сторона готовит соглашение с Грецией "по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе".

Нафтогаз получил еще €127 млн гранта от банка ЕС на импорт газа на фоне атак рф13.11.25, 15:48 • 2065 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Морозы в Украине
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейская комиссия
Норвегия
Греция
Владимир Зеленский
Украина