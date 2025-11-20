Удари України по енергетиці рф істотно впливають на позиції кремля, "але дива за один день не станеться" - Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що удари України по енергетиці рф є симетричною відповіддю, що впливає на експортні спроможності росії. Він зазначив, що ефект від цих дій не має часових обмежень і вже відобразився на ціні на бензин та доходах від експорту рф, але не призведе до швидкого завершення війни.