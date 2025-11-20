Удари України по енергетиці рф істотно впливають на позиції кремля, "але дива за один день не станеться" - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що удари України по енергетиці рф є симетричною відповіддю, що впливає на експортні спроможності росії. Він зазначив, що ефект від цих дій не має часових обмежень і вже відобразився на ціні на бензин та доходах від експорту рф, але не призведе до швидкого завершення війни.
Удари України по енергетиці рф істотно впливають на позиції росії і є симетричною відповіддю на дії кремля. Про це в інтерв’ю 24 Каналу сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, ефект відповідних дій росії "чітко обмежується часовим проміжком, тоді як ефект від наших дій не має таких часових обмежень".
Все тому, що ми б'ємо, зокрема, по експортних спроможностях росії. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють
Він підкреслив, що "ефект" особливо відчувається у сфері нафтопереробки рф - зокрема, це вже відобразилося на ціні на бензин, кількості пального всередині росії та доходах від експортних грошей.
При цьому, на думку Буданова, обвал в російській економіці не зможе допомогти швидко завершити російсько-українську війну.
"Він точно допомагає, але дива за один день не станеться", - резюмував керівник ГУР.
Нагадаємо
Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що в лютому 2026 року може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною та росією стане можливою.
Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов19.11.25, 20:31 • 2858 переглядiв