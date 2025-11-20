Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции Кремля, «но чуда за один день не произойдет» – Буданов
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что удары Украины по энергетике РФ являются симметричным ответом, влияющим на экспортные возможности России. Он отметил, что эффект от этих действий не имеет временных ограничений и уже отразился на цене на бензин и доходах от экспорта РФ, но не приведет к быстрому завершению войны.
Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции России и являются симметричным ответом на действия Кремля. Об этом в интервью 24 Каналу сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, сообщает УНН.
В то же время, по его словам, эффект соответствующих действий России "четко ограничивается временным промежутком, тогда как эффект от наших действий не имеет таких временных ограничений".
Все потому, что мы бьем, в частности, по экспортным возможностям России. Это не ограничивается зимой. Они это тоже прекрасно понимают
Он подчеркнул, что "эффект" особенно ощущается в сфере нефтепереработки РФ - в частности, это уже отразилось на цене на бензин, количестве топлива внутри России и доходах от экспортных денег.
При этом, по мнению Буданова, обвал в российской экономике не сможет помочь быстро завершить российско-украинскую войну.
"Он точно помогает, но чуда за один день не произойдет", - резюмировал руководитель ГУР.
Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что в феврале 2026 года может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным.
