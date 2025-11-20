Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции Кремля, «но чуда за один день не произойдет» – Буданов

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 2108 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
04:11 • 10206 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 27928 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 43771 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 36834 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 48720 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 24713 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17997 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 17131 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 17151 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
90%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Верховный суд Италии разрешил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"19 ноября, 21:40 • 7860 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным19 ноября, 21:59 • 11258 просмотра
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой областиVideo19 ноября, 22:53 • 9270 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 6258 просмотра
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo00:33 • 7316 просмотра
публикации
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 2086 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 48715 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 31233 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 39790 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 49894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Китай
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 6346 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 39245 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 37690 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 38913 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 54546 просмотра
Актуальное
Техника
Х-101
Отопление
MIM-104 Patriot
Золото

Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции Кремля, «но чуда за один день не произойдет» – Буданов

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что удары Украины по энергетике РФ являются симметричным ответом, влияющим на экспортные возможности России. Он отметил, что эффект от этих действий не имеет временных ограничений и уже отразился на цене на бензин и доходах от экспорта РФ, но не приведет к быстрому завершению войны.

Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции Кремля, «но чуда за один день не произойдет» – Буданов

Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции России и являются симметричным ответом на действия Кремля. Об этом в интервью 24 Каналу сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, эффект соответствующих действий России "четко ограничивается временным промежутком, тогда как эффект от наших действий не имеет таких временных ограничений".

Все потому, что мы бьем, в частности, по экспортным возможностям России. Это не ограничивается зимой. Они это тоже прекрасно понимают

- отметил Буданов.

Он подчеркнул, что "эффект" особенно ощущается в сфере нефтепереработки РФ - в частности, это уже отразилось на цене на бензин, количестве топлива внутри России и доходах от экспортных денег.

При этом, по мнению Буданова, обвал в российской экономике не сможет помочь быстро завершить российско-украинскую войну.

"Он точно помогает, но чуда за один день не произойдет", - резюмировал руководитель ГУР.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что в феврале 2026 года может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным.

Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов19.11.25, 20:31 • 2806 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина