Удары Украины по энергетике РФ существенно влияют на позиции Кремля, «но чуда за один день не произойдет» – Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что удары Украины по энергетике РФ являются симметричным ответом, влияющим на экспортные возможности России. Он отметил, что эффект от этих действий не имеет временных ограничений и уже отразился на цене на бензин и доходах от экспорта РФ, но не приведет к быстрому завершению войны.