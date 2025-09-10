$41.250.03
Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Удар рф по Житомирщині: одна людина загинула, п'ять постраждали - ДСНС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Внаслідок російського удару 10 вересня на Житомирщині загинула одна людина та щонайменше п'ять постраждали. Пожежі виникли на кількох локаціях, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.

Удар рф по Житомирщині: одна людина загинула, п'ять постраждали - ДСНС

Внаслідок російського удару 10 вересня у Житомирській області загинула 1 людина, щонайменше 5 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

На декількох локаціях виникли пожежі, постраждали житлові будинки. Також постраждав місцевий житель: його доставили до лікарні з опіками різних ступенів, але врятувати його не вдалось.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей. Рятувальники проводять гасіння пожежі.

У Бердичеві виникла пожежа у будівлях промислової зони, у самому районі сталися займання, також були пошкоджені легковик і господарча будівля.

Нагадаємо

Українські системи ППО та мобільні групи збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БПЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

У селищі Вирики Люблінського воєводства Польщі російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Польща