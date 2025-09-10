Удар рф по Житомирщині: одна людина загинула, п'ять постраждали - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російського удару 10 вересня на Житомирщині загинула одна людина та щонайменше п'ять постраждали. Пожежі виникли на кількох локаціях, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.
Внаслідок російського удару 10 вересня у Житомирській області загинула 1 людина, щонайменше 5 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
На декількох локаціях виникли пожежі, постраждали житлові будинки. Також постраждав місцевий житель: його доставили до лікарні з опіками різних ступенів, але врятувати його не вдалось.
Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей. Рятувальники проводять гасіння пожежі.
У Бердичеві виникла пожежа у будівлях промислової зони, у самому районі сталися займання, також були пошкоджені легковик і господарча будівля.
Нагадаємо
Українські системи ППО та мобільні групи збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БПЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.
У селищі Вирики Люблінського воєводства Польщі російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає.