Удар РФ по Житомирской области: один человек погиб, пять пострадали - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российского удара 10 сентября в Житомирской области погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Пожары возникли на нескольких локациях, повреждены жилые дома и промышленные объекты.
Детали
На нескольких локациях возникли пожары, пострадали жилые дома. Также пострадал местный житель: его доставили в больницу с ожогами различных степеней, но спасти его не удалось.
Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей. Спасатели проводят тушение пожара.
В Бердичеве возник пожар в зданиях промышленной зоны, в самом районе произошли возгорания, также были повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка.
Напомним
Украинские системы ПВО и мобильные группы сбили 413 воздушных целей, включая 386 БПЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.
В поселке Вырыки Люблинского воеводства Польши российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет.