Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години

Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла
09:47 • 2534 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 8284 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 12858 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 22421 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:20 • 25796 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 33941 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45194 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43574 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35059 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині 22 жовтня, 02:42 • 13706 перегляди
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 12293 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 22948 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 32603 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго05:34 • 25330 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 1552 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 5310 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 10044 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 12858 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 22421 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Польща
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 24535 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 39630 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 49423 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 39719 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 95458 перегляди
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
БМ-21 «Град»

Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси скоротив затримку до однієї години. Це сталося через пошкодження інфраструктури, яку поступово відновлюють. Поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує із затримкою 1 година 40 хвилин.

Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години

Поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до однієї години, передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

В УЗ зазначили, що поступово відновлюють інфраструктуру та подають напругу до мереж, що були пошкоджені.

Наразі по впливу ранкових запізнень поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20.10.25, 07:49 • 37922 перегляди

Антоніна Туманова

