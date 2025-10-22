Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години
Київ • УНН
Поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси скоротив затримку до однієї години. Це сталося через пошкодження інфраструктури, яку поступово відновлюють. Поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує із затримкою 1 година 40 хвилин.
Поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до однієї години, передає УНН із посиланням на УЗ.
Деталі
В УЗ зазначили, що поступово відновлюють інфраструктуру та подають напругу до мереж, що були пошкоджені.
Наразі по впливу ранкових запізнень поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.
