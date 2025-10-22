Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години

Поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до однієї години, передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

В УЗ зазначили, що поступово відновлюють інфраструктуру та подають напругу до мереж, що були пошкоджені.

Наразі по впливу ранкових запізнень поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

