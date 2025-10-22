Удар рф по железнодорожной инфраструктуре: поезд Ивано-Франковск - Черкассы сократил задержку до часа
Киев • УНН
Поезд №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы сократил задержку до одного часа. Это произошло из-за повреждения инфраструктуры, которую постепенно восстанавливают. Поезд №7035 Киев — Фастов-1 курсирует с задержкой 1 час 40 минут.
Поезд дальнего следования №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, который изменил маршрут из-за повреждения инфраструктуры, сократил задержку до одного часа, передает УНН со ссылкой на УЗ.
Детали
В УЗ отметили, что постепенно восстанавливают инфраструктуру и подают напряжение в сети, которые были повреждены.
Сейчас по влиянию утренних опозданий поезд №7035 Киев — Фастов-1 курсирует из столицы с задержкой 1 час 40 минут.
