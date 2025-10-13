Удар по нафтобазі у Феодосії: пошкоджено 11 цистерн з пальним, евакуйовано 800 осіб

У тимчасово окупованій Феодосії під час атаки на нафтобазу було пошкоджено понад 10 цистерн з пальним. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Вночі із зони небезпеки евакуювали понад 800 осіб. В результаті атаки було пошкоджено 11 цистерн, з них 8 з дизельним паливом (об'ємом 5 і 10 тисяч кубометрів) і дві цистерни з бензином. Ще одна була порожня.

З небезпечної зони евакуювали близько 830 осіб, частина поїхала до родичів. Окупаційна "влада" перекрила рух на 92 км дороги Владиславівка - Феодосія.

Нагадаємо

У ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських окупантів. Було уражено п'ять резервуарів нафтового терміналу у Феодосії та електропідстанції "Кафа" і "Сімферополь".