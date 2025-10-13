Удар по нефтебазе в Феодосии: повреждено 11 цистерн с горючим, эвакуировано 800 человек
Киев • УНН
В оккупированной Феодосии в результате атаки повреждено 11 цистерн с горючим, 8 из которых содержали дизельное топливо, две - бензин. Из опасной зоны эвакуировано около 830 человек, движение на дороге Владиславовка - Феодосия перекрыто.
Во временно оккупированной Феодосии во время атаки на нефтебазу было повреждено более 10 цистерн с топливом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".
Подробности
Ночью из зоны опасности эвакуировали более 800 человек. В результате атаки было повреждено 11 цистерн, из них 8 с дизельным топливом (объемом 5 и 10 тысяч кубометров) и две цистерны с бензином. Еще одна была пуста.
Из опасной зоны эвакуировали около 830 человек, часть уехала к родственникам. Оккупационные "власти" перекрыли движение на 92 км дороги Владиславовка - Феодосия.
Напомним
В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду стратегических объектов российских оккупантов. Было поражено пять резервуаров нефтяного терминала в Феодосии и электроподстанции "Кафа" и "Симферополь".