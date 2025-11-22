У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти
Київ • УНН
Після російської атаки на Тернопіль, де загинуло 32 людини, семеро вважаються безвісти зниклими, пошукові роботи тривають. Зареєстровано 596 звернень від потерпілих, з них 344 стосуються пошкодження житла.
У Тернополі вже четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки. Семеро людей досі вважаються безвісти зниклими, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Поліція повідомила, що за час трагедії зареєстровано 596 звернень від потерпілих. Із них 344 стосуються знищення або пошкодження житла, ще 91 - пошкодження транспортних засобів.
Пошукові роботи тривають цілодобово. Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам психологічну допомогу
За офіційними даними, загинуло 32 особи, з них шестеро дітей. Постраждали 94 людини, серед них 18 дітей. Семеро людей вважаються безвісти зниклими.
Рятувальники й надалі працюють безперервно.
Нагадаємо
Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.