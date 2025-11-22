$42.150.00
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 2006 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 10692 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 14730 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 18799 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 25957 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41257 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34884 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36090 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 31144 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Після російської атаки на Тернопіль, де загинуло 32 людини, семеро вважаються безвісти зниклими, пошукові роботи тривають. Зареєстровано 596 звернень від потерпілих, з них 344 стосуються пошкодження житла.

У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти

У Тернополі вже четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки. Семеро людей досі вважаються безвісти зниклими, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Поліція повідомила, що за час трагедії зареєстровано 596 звернень від потерпілих. Із них 344 стосуються знищення або пошкодження житла, ще 91 - пошкодження транспортних засобів.

Пошукові роботи тривають цілодобово. Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам психологічну допомогу 

- йдеться у дописі.

За офіційними даними, загинуло 32 особи, з них шестеро дітей. Постраждали 94 людини, серед них 18 дітей. Семеро людей вважаються безвісти зниклими.

Рятувальники й надалі працюють безперервно.

Нагадаємо

Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Ту-160
Ту-95
Х-101
Національна поліція України
Повітряні сили Збройних сил України
Тернопіль