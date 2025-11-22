В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
После российской атаки на Тернополь, где погибли 32 человека, семеро считаются без вести пропавшими, поисковые работы продолжаются. Зарегистрировано 596 обращений от пострадавших, из них 344 касаются повреждения жилья.
В Тернополе уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки. Семь человек до сих пор считаются без вести пропавшими, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Полиция сообщила, что за время трагедии зарегистрировано 596 обращений от пострадавших. Из них 344 касаются уничтожения или повреждения жилья, еще 91 - повреждения транспортных средств.
Поисковые работы продолжаются круглосуточно. Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам психологическую помощь
По официальным данным, погибло 32 человека, из них шестеро детей. Пострадали 94 человека, среди них 18 детей. Семь человек считаются без вести пропавшими.
Спасатели и дальше работают непрерывно.
Напомним
Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке РФ ракетами и ударными дронами.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории Вологодской и Астраханской областей РФ.