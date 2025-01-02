У Швейцарії почала діяти заборона на паранджу

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У Швейцарії з 1 січня 2025 року забороняється закривати обличчя в громадських місцях. За порушення передбачено штраф.

З 1 січня 2025 року у Швейцарії набуває чинності заборона на закривання обличчя у громадських місцях, відома як "заборона на паранджу". Пише портал SWI, передає УНН

Деталі

Порушення цього закону передбачає штраф до 1000 швейцарських франків (приблизно 1143 долари США).

Швейцарія стала шостою європейською країною, яка запровадила подібну заборону, приєднавшись до Франції, Австрії та інших держав.

Ініціативу підтримали 51,2% виборців під час референдуму у березні 2021 року.

Закон передбачає винятки для покриття обличчя з міркувань безпеки, погодних умов, здоров’я, а також для мистецьких, розважальних або рекламних цілей.

Додамо

Франція стала першою країною ЄС, яка заборонила носити в громадських місцях одяг, що повністю приховує обличчя, зокрема паранджу. Закон, ініційований урядом президента Ніколя Саркозі, був ухвалений у липні 2010 року та набув чинності в квітні 2011 року. Саркозі тоді заявив, що проблема паранджі не є релігійною, а стосується свободи та гідності жінки, підкреслюючи, що це ознака поневолення та деградації, а не релігійний знак.

Водночас закон не згадує конкретно мусульманський одяг, щоб уникнути дискримінації. Згідно з ним, забороняється носити елементи одягу, які приховують обличчя в громадських місцях, але є винятки для здоров’я, професійної діяльності, урочистостей та творчих міркувань. За порушення закону передбачено штрафи. У 2014 році Європейський суд з прав людини підтвердив, що закон не порушує прав людини, заснований на принципі "мирного співіснування".

Це рішення дозволило іншим країнам Європи ухвалювати подібні закони. Ще до 2018 року в восьми країнах ЄС, зокрема в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії, були введені обмеження на носіння одягу, що закриває обличчя.

Нагадаємо

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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