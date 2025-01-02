В Швейцарии начал действовать запрет на паранджу
Киев • УНН
В Швейцарии с 1 января 2025 года запрещается закрывать лицо в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф.
С 1 января 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на закрывание лица в общественных местах, известный как «запрет на паранджу». Пишет портал SWI, передает УНН.
Детали
Нарушение этого закона предусматривает штраф до 1000 швейцарских франков (примерно 1143 доллара США).
Швейцария стала шестой европейской страной, которая ввела подобный запрет, присоединившись к Франции, Австрии и другим государствам.
Инициативу поддержали 51,2% избирателей во время референдума в марте 2021 года.
Закон предусматривает исключения для покрытия лица из соображений безопасности, погодных условий, здоровья, а также для художественных, развлекательных или рекламных целей.
Добавим
Франция стала первой страной ЕС, которая запретила носить в общественных местах одежду, полностью скрывающую лицо, в частности паранджу. Закон, инициированный правительством президента Николя Саркози, был принят в июле 2010 года и вступил в силу в апреле 2011 года. Саркози тогда заявил, что проблема паранджи не является религиозной, а касается свободы и достоинства женщины, подчеркивая, что это признак порабощения и деградации, а не религиозный знак.
В то же время закон не упоминает конкретно мусульманскую одежду, чтобы избежать дискриминации. Согласно ему, запрещается носить элементы одежды, скрывающие лицо в общественных местах, но есть исключения для здоровья, профессиональной деятельности, торжеств и творческих соображений. За нарушение закона предусмотрены штрафы. В 2014 году Европейский суд по правам человека подтвердил, что закон не нарушает прав человека, основанный на принципе «мирного сосуществования».
Это решение позволило другим странам Европы принимать подобные законы. Еще до 2018 года в восьми странах ЕС, в частности в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании, были введены ограничения на ношение одежды, закрывающей лицо.
Напомним,
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