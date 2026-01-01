У польському аеропорту затримали українця з пристроєм для радіоглушіння

У польському аеропорту Окенце було затримано 23-річного українця з пристроєм для радіоглушіння, що працює в діапазонах частот, зарезервованих для повітряного зв'язку та навігації. Українця відправили під варту. Про це пише Rzeczpospolita, передає УНН.



Як пише видання, українця було заарештовано на другий день Різдва, а наступного дня варшавський суд взяв його під варту. У нього було виявлено пристрій радіоглушіння, що працює в діапазонах частот, зарезервованих для повітряного зв'язку та навігації.

Зазначається, що аеропорти вважаються критично важливою інфраструктурою, тому до питання поставилися з найвищою серйозністю. Прокуратура Варшавсько-Охотинського району розпочала розслідування.

Видання додає, що поведінка 23-річного українця викликала підозру у служби безпеки аеропорту. Він облаштувався в одному з фудкортів, розташованих у вестибюлі аеропорту Окенце – зоні, відкритій для пасажирів. Він сів за столик, замовив каву та закуски, налаштував свій ноутбук, але залишався там годинами.

У день арешту, з налаштованим ноутбуком, він провів там приблизно шість годин. Така поведінка відрізняла його від інших пасажирів, які ненадовго зупинялися там, чекаючи на свої рейси. Можливо, Ілля "тинявся" біля вестибюля аеропорту за кілька днів до арешту, поводячись подібним чином – однак це буде підтверджено після вивчення записів з камер спостереження. Після арешту Ілля не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту або чому у нього була глушилка. За даними наших джерел, він відмовився відповідати щодо свого статусу – професії, статку чи судимості. Одного дня він стверджував, що він солдат, а наступного – що він бізнесмен. Він також не пояснив, що він робив у Польщі, коли він сюди приїхав і чому – додає видання.

