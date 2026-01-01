У польському аеропорту затримали українця з пристроєм для радіоглушіння

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 13651 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 14211 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 13950 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 91109 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 105195 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39879 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38536 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33940 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27529 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 17495 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 17047 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 65776 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 15007 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 12252 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 12248 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 91109 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 54279 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 89745 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 87514 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 6790 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 21519 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 23180 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 54279 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 23437 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

У польському аеропорту затримали українця з пристроєм для радіоглушіння

Київ • УНН

 • 50 перегляди

23-річного українця затримали в аеропорту Окенце з пристроєм, що глушить частоти повітряного зв'язку. Його взяли під варту після підозрілої поведінки та відмови давати пояснення.

У польському аеропорту затримали українця з пристроєм для радіоглушіння

У польському аеропорту Окенце було затримано 23-річного українця з пристроєм для радіоглушіння, що працює в діапазонах частот, зарезервованих для повітряного зв'язку та навігації. Українця відправили під варту. Про це пише Rzeczpospolita, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, українця було заарештовано на другий день Різдва, а наступного дня варшавський суд взяв його під варту. У нього було виявлено пристрій радіоглушіння, що працює в діапазонах частот, зарезервованих для повітряного зв'язку та навігації.

Зазначається, що аеропорти вважаються критично важливою інфраструктурою, тому до питання поставилися з найвищою серйозністю. Прокуратура Варшавсько-Охотинського району розпочала розслідування.

Польща вимагає від білорусі екстрадиції двох громадян України через диверсію на залізниці20.11.25, 12:56 • 3600 переглядiв

Видання додає, що поведінка 23-річного українця викликала підозру у служби безпеки аеропорту. Він облаштувався в одному з фудкортів, розташованих у вестибюлі аеропорту Окенце – зоні, відкритій для пасажирів. Він сів за столик, замовив каву та закуски, налаштував свій ноутбук, але залишався там годинами. 

У день арешту, з налаштованим ноутбуком, він провів там приблизно шість годин. Така поведінка відрізняла його від інших пасажирів, які ненадовго зупинялися там, чекаючи на свої рейси. Можливо, Ілля "тинявся" біля вестибюля аеропорту за кілька днів до арешту, поводячись подібним чином – однак це буде підтверджено після вивчення записів з камер спостереження. Після арешту Ілля  не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту або чому у нього була глушилка. За даними наших джерел, він відмовився відповідати щодо свого статусу – професії, статку чи судимості. Одного дня він стверджував, що він солдат, а наступного – що він бізнесмен. Він також не пояснив, що він робив у Польщі, коли він сюди приїхав і чому 

– додає видання.

Нагадаємо 

Фінська поліція затримала вантажне судно, що прямувало з російського санкт-петербурга до Ізраїлю, за підозрою у саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією. 

Павло Башинський

Техніка
Обшук
Ізраїль
Гельсінкі
Варшава
Фінляндія
Естонія
Польща