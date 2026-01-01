В польском аэропорту задержали украинца с устройством для радиоглушения

$42.350.03
13:04 • 11807 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 13893 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 14431 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 14161 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91541 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 105417 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 39955 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38568 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33968 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27547 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
1 января, 05:48 • 17496 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
1 января, 07:47 • 17048 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
1 января, 08:01 • 65777 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго
1 января, 08:05 • 15008 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия
1 января, 08:12 • 12252 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
11:39 • 12441 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91558 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 54570 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
30 декабря, 11:23 • 89958 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
30 декабря, 10:14 • 87708 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
12:15 • 7020 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07 • 21640 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00 • 23297 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 54581 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46 • 23545 просмотра
В польском аэропорту задержали украинца с устройством для радиоглушения

Киев • УНН

 • 108 просмотра

23-летнего украинца задержали в аэропорту Окенце с устройством, глушащим частоты воздушной связи. Его взяли под стражу после подозрительного поведения и отказа давать объяснения.

В польском аэропорту задержали украинца с устройством для радиоглушения

В польском аэропорту Окенце был задержан 23-летний украинец с устройством для радиоглушения, работающим в диапазонах частот, зарезервированных для воздушной связи и навигации. Украинца отправили под стражу. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, украинец был арестован на второй день Рождества, а на следующий день варшавский суд взял его под стражу. У него было обнаружено устройство радиоглушения, работающее в диапазонах частот, зарезервированных для воздушной связи и навигации.

Отмечается, что аэропорты считаются критически важной инфраструктурой, поэтому к вопросу отнеслись с наивысшей серьезностью. Прокуратура Варшавско-Охотского района начала расследование.

Польша требует от беларуси экстрадиции двух граждан Украины из-за диверсии на железной дороге
20.11.25, 12:56 • 3600 просмотров

Издание добавляет, что поведение 23-летнего украинца вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта. Он обосновался в одном из фудкортов, расположенных в вестибюле аэропорта Окенце – зоне, открытой для пассажиров. Он сел за столик, заказал кофе и закуски, настроил свой ноутбук, но оставался там часами. 

В день ареста, с настроенным ноутбуком, он провел там примерно шесть часов. Такое поведение отличало его от других пассажиров, которые ненадолго останавливались там, ожидая свои рейсы. Возможно, Илья "слонялся" возле вестибюля аэропорта за несколько дней до ареста, ведя себя подобным образом – однако это будет подтверждено после изучения записей с камер наблюдения. После ареста Илья не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту или почему у него была глушилка. По данным наших источников, он отказался отвечать относительно своего статуса – профессии, достатка или судимости. Однажды он утверждал, что он солдат, а на следующий – что он бизнесмен. Он также не объяснил, что он делал в Польше, когда он сюда приехал и почему 

– добавляет издание.

Напомним 

Финская полиция задержала грузовое судно, направлявшееся из российского санкт-петербурга в Израиль, по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией. 

Павел Башинский

