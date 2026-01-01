В польском аэропорту задержали украинца с устройством для радиоглушения

В польском аэропорту Окенце был задержан 23-летний украинец с устройством для радиоглушения, работающим в диапазонах частот, зарезервированных для воздушной связи и навигации. Украинца отправили под стражу. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, украинец был арестован на второй день Рождества, а на следующий день варшавский суд взял его под стражу. У него было обнаружено устройство радиоглушения, работающее в диапазонах частот, зарезервированных для воздушной связи и навигации.

Отмечается, что аэропорты считаются критически важной инфраструктурой, поэтому к вопросу отнеслись с наивысшей серьезностью. Прокуратура Варшавско-Охотского района начала расследование.

Издание добавляет, что поведение 23-летнего украинца вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта. Он обосновался в одном из фудкортов, расположенных в вестибюле аэропорта Окенце – зоне, открытой для пассажиров. Он сел за столик, заказал кофе и закуски, настроил свой ноутбук, но оставался там часами.

В день ареста, с настроенным ноутбуком, он провел там примерно шесть часов. Такое поведение отличало его от других пассажиров, которые ненадолго останавливались там, ожидая свои рейсы. Возможно, Илья "слонялся" возле вестибюля аэропорта за несколько дней до ареста, ведя себя подобным образом – однако это будет подтверждено после изучения записей с камер наблюдения. После ареста Илья не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту или почему у него была глушилка. По данным наших источников, он отказался отвечать относительно своего статуса – профессии, достатка или судимости. Однажды он утверждал, что он солдат, а на следующий – что он бизнесмен. Он также не объяснил, что он делал в Польше, когда он сюда приехал и почему – добавляет издание.

Напомним

