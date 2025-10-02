У п'ятницю, 3 жовтня, вдасться перепочити від дощів: Діденко про погоду наступної доби
Київ • УНН
3 жовтня в Україні очікується погода без опадів, але з рвучким вітром. Температура повітря буде неоднорідною: на півдні та сході до +19 градусів, на півночі до +13, а на заході лише +8+11 градусів.
З температурою повітря не все однозначно. На півночі буде підвищення, потепліє також на півдні та сході. Втім у західних областях буде інша ситуація. Передає УНН із посиланням на сторінку синоптикині Наталки Діденко.
Деталі
Згідно з прогнозом на завтра:
3-го жовтня повсюди в Україні без опадів. Вітер буде рвучкий, навіть місцями, як на сході, дійде до сильного. З приводу температури, Діденко зазначає низку особливостей.
На 3 жовтня слід очікувати:
Теплу, майже літню погоду на півдні, і місцями на сході: це Дніпропетровщина і Полтавщина, де вдень буде+14+19 градусів.
У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів.
На півночі потепліє до +10+13 градусів.
Але, найхолоднішою залишиться погода в західних областях. Там протягом 3 жовтня буде +8+11 градусів. Діденко зазначає, що найближчої ночі буде дуже холодно на заході: 0+4 градуси та місцями до 1 морозу.
Столиця України - температура
За прогнозом Діденко, у Києві Ось це холодне та трохи дощове дійство завершиться 2 жовтня, а ось завтра вже "трохи милосердніше".
Температура: до +12 градусів; у суботу аж до +14 градусів!
Нагадаємо
За прогнозом, вдень, 2 жовтня, у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ; на Закарпатті до +13°; на півдні та сході країни вдень +12-17°.