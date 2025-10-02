$41.140.18
1 жовтня, 17:49 • 18223 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 28179 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 36060 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 26927 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 45044 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 25123 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22881 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54772 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41611 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32829 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Хмарна погода та дощі накриють Україну 2 жовтня: детальний прогноз

Київ • УНН

 • 566 перегляди

2 жовтня в Україні очікується хмарна погода з дощами, особливо на півночі, в центрі та на Харківщині. Температура повітря коливатиметься від 5-10° тепла на більшій частині території до 12-17° на півдні та сході.

Хмарна погода та дощі накриють Україну 2 жовтня: детальний прогноз

У четвер, 2 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в денні години 5-10° тепла, на Закарпатті до +13°; на півдні та сході країни вдень +12-17°. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та очікується дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 5-10°, у Києві  вдень +7-9°.

Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин: що відзначають 2 жовтня 02.10.25, 05:25 • 654 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Київська область
Харківська область
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ