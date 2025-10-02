Хмарна погода та дощі накриють Україну 2 жовтня: детальний прогноз
Київ • УНН
2 жовтня в Україні очікується хмарна погода з дощами, особливо на півночі, в центрі та на Харківщині. Температура повітря коливатиметься від 5-10° тепла на більшій частині території до 12-17° на півдні та сході.
У четвер, 2 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура в денні години 5-10° тепла, на Закарпатті до +13°; на півдні та сході країни вдень +12-17°. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вдень від 3° тепла до 2° морозу.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та очікується дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 5-10°, у Києві вдень +7-9°.
