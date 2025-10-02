$41.140.18
1 жовтня, 17:49 • 18229 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 28187 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 36070 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 26932 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 45051 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 25125 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22882 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54772 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41611 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32829 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин: що відзначають 2 жовтня

Київ • УНН

 • 660 перегляди

2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога, заснований у 2009 році. Також сьогодні Всесвітній день фермерських тварин та Міжнародний день ненасильства, присвячені Магатмі Ганді.

Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин: що відзначають 2 жовтня

Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога, а також свята на честь індійського політичного діяча Магатма Ганді - Всесвітній день ненасильства, Всесвітній день фермерських тварин, пише УНН

Деталі 

Міжнародний день соціального педагога 

2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога. Офіційно його заснували у 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. 

Соціальні педагоги постійно співпрацюють із психологами. У навчальних закладах України ці спеціалісти разом складають психологічну службу освіти. Головні завдання соціального педагога – це профілактична, роз’яснювальна, корекційна робота, забезпечення здоров’я дітей, що навчаються у закладі, в тому числі фізичного, психічного, соціального. 

Омбудсман назвала головну якість вчителя для майже 60% школярів23.09.25, 11:32 • 5872 перегляди

Всесвітній день повітряної кульки 

Першу гумову повітряну кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Масово виробляти повітряні кульки почали на початку ХХ століття. А у 1931 році Нейлі Тайлотсон виготовив першу повітряну кульку з латексу. Це стало проривом в цій галузі та дозволило виготовляти вироби різної форми.

У Нідерландах через різке приземлення повітряної кулі загинула людина, 5 поранених14.08.25, 10:18 • 3169 переглядiв

Всесвітній день фермерських тварин

Традиційно кожен рік 2 жовтня у світі проводиться Всесвітній день сільськогосподарських тварин. 

Вперше цей день був проведений у 1983 році як частина захисної кампанії щодо прав тварин, яка висвітлює непотрібні страждання та смерть. 2 жовтня обране невипадково. У цей день народився Магатма Ганді – відомий борець проти будь-якого насильства і жорстокості, а також переконаний вегетаріанець.

Ця ініціатива – важлива справа, адже значну кількість тварин, яких щодня експлуатують, утримують саме на великих фермах. Тваринництво – найпопулярніша, найширша сфера сільського господарства. Заради виробництва м’яса та хутра люди щорічно забирають життя у більш ніж 55 мільярдів тварин.

Під Києвом власник повісив свого пса на огорожі: тварина загинула, поліція розпочала розслідування23.09.25, 20:51 • 4376 переглядiв

Міжнародний день ненасильства

2 жовтня в усьому світі проходить Міжнародний день ненасильства. Генеральна Асамблея ООН започаткувала це свято у 2007 році. Термін "ненасильство" започаткував індійський політичний діяч Магатма Ганді. Він очолював боротьбу проти расизму та відстоював права індійців. Його діяльність була настільки впливова, що в 1915 році Ганді очолив національно-визвольний рух Індії. Він присвятив все своє життя боротьбі з насильством і став героєм країни.

Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство25.09.25, 09:03 • 3619 переглядiв

День пам’яті священномученика Кипріяна і мучениці Юстини (Кіпріанів день) 

Щороку православна церква вшановує пам'ять священномученика Кіпріана та святої мучениці Юстини, які стали символами перемоги християнської віри над темними силами. Їхнє життя та мученицька смерть залишили глибокий слід у християнському світі й досі надихають вірян на шлях до віри, моральної стійкості та духовної чистоти.

Павло Башинський

Суспільство
Генеральна Асамблея ООН
Магатма Ганді
Копенгаген
Індія