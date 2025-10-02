Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин: що відзначають 2 жовтня

Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога, а також свята на честь індійського політичного діяча Магатма Ганді - Всесвітній день ненасильства, Всесвітній день фермерських тварин, пише УНН.

Деталі

Міжнародний день соціального педагога

2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога. Офіційно його заснували у 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені.

Соціальні педагоги постійно співпрацюють із психологами. У навчальних закладах України ці спеціалісти разом складають психологічну службу освіти. Головні завдання соціального педагога – це профілактична, роз’яснювальна, корекційна робота, забезпечення здоров’я дітей, що навчаються у закладі, в тому числі фізичного, психічного, соціального.

Всесвітній день повітряної кульки

Першу гумову повітряну кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Масово виробляти повітряні кульки почали на початку ХХ століття. А у 1931 році Нейлі Тайлотсон виготовив першу повітряну кульку з латексу. Це стало проривом в цій галузі та дозволило виготовляти вироби різної форми.

Всесвітній день фермерських тварин

Традиційно кожен рік 2 жовтня у світі проводиться Всесвітній день сільськогосподарських тварин.

Вперше цей день був проведений у 1983 році як частина захисної кампанії щодо прав тварин, яка висвітлює непотрібні страждання та смерть. 2 жовтня обране невипадково. У цей день народився Магатма Ганді – відомий борець проти будь-якого насильства і жорстокості, а також переконаний вегетаріанець.

Ця ініціатива – важлива справа, адже значну кількість тварин, яких щодня експлуатують, утримують саме на великих фермах. Тваринництво – найпопулярніша, найширша сфера сільського господарства. Заради виробництва м’яса та хутра люди щорічно забирають життя у більш ніж 55 мільярдів тварин.

Міжнародний день ненасильства

2 жовтня в усьому світі проходить Міжнародний день ненасильства. Генеральна Асамблея ООН започаткувала це свято у 2007 році. Термін "ненасильство" започаткував індійський політичний діяч Магатма Ганді. Він очолював боротьбу проти расизму та відстоював права індійців. Його діяльність була настільки впливова, що в 1915 році Ганді очолив національно-визвольний рух Індії. Він присвятив все своє життя боротьбі з насильством і став героєм країни.

День пам’яті священномученика Кипріяна і мучениці Юстини (Кіпріанів день)

Щороку православна церква вшановує пам'ять священномученика Кіпріана та святої мучениці Юстини, які стали символами перемоги християнської віри над темними силами. Їхнє життя та мученицька смерть залишили глибокий слід у християнському світі й досі надихають вірян на шлях до віри, моральної стійкості та духовної чистоти.