Під Києвом власник повісив свого пса на огорожі: тварина загинула, поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
На Київщині виявили повішеного на огорожі приватного будинку пса. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.
Під Києвом виявили повішеного на огорожі приватного будинку пса, правоохоронці розпочали розслідування, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.
22 вересня о 21:24 правоохоронці отримали виклик про жорстоке поводження із собакою у селі Пилипча. Заявник додав, що на огорожі приватного домоволодіння власник повісив свого пса. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що господарем території являється 59-річний чоловік, якого також опитано на місці події. Собака на момент огляду поліцейськими вже був мертвий
Повідомляється, що спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди злочину на місці події. Правоохоронці призначили експертизу та з’ясовують обставини та причини загибелі тварини.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ)
Доповнення
В Одесі поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною: 66-річний чоловік, попередньо, застрелив безпритульного собаку з пневматичної гвинтівки, пояснивши свої дії "самообороною".
