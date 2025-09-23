Под Киевом хозяин повесил свою собаку на заборе: животное погибло, полиция начала расследование

$41.380.13
48.730.31
ukenru
18:09 • 2490 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 5182 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 11653 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 28875 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 21813 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 50954 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40120 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37743 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50482 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 50303 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
70%
752мм
Популярные новости
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 19709 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 23944 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 23951 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 11356 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 16476 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 28884 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 24008 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 41505 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 43681 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 50958 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 11399 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 76428 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38031 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 53252 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104894 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Под Киевом хозяин повесил свою собаку на заборе: животное погибло, полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 692 просмотра

В Киевской области обнаружили повешенного на заборе частного дома пса. Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.

Под Киевом хозяин повесил свою собаку на заборе: животное погибло, полиция начала расследование

Под Киевом обнаружили повешенного на ограждении частного дома пса, правоохранители начали расследование, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

22 сентября в 21:24 правоохранители получили вызов о жестоком обращении с собакой в селе Пилипча. Заявитель добавил, что на ограждении частного домовладения владелец повесил своего пса. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что хозяином территории является 59-летний мужчина, который также опрошен на месте происшествия. Собака на момент осмотра полицейскими уже был мертв 

- сообщили в полиции.

Сообщается, что специалисты-криминалисты зафиксировали следы преступления на месте происшествия. Правоохранители назначили экспертизу и выясняют обстоятельства и причины гибели животного.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, по факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 УКУ) 

- добавили в полиции.

Дополнение

В Одессе полиция расследует факт жестокого обращения с животным: 66-летний мужчина, предварительно, застрелил бездомную собаку из пневматической винтовки, объяснив свои действия "самообороной".

История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животных20.09.25, 18:13 • 14252 просмотра

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Белая Церковь
Одесса
Киев