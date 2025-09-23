Под Киевом хозяин повесил свою собаку на заборе: животное погибло, полиция начала расследование
Киев • УНН
В Киевской области обнаружили повешенного на заборе частного дома пса. Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Под Киевом обнаружили повешенного на ограждении частного дома пса, правоохранители начали расследование, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
22 сентября в 21:24 правоохранители получили вызов о жестоком обращении с собакой в селе Пилипча. Заявитель добавил, что на ограждении частного домовладения владелец повесил своего пса. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что хозяином территории является 59-летний мужчина, который также опрошен на месте происшествия. Собака на момент осмотра полицейскими уже был мертв
Сообщается, что специалисты-криминалисты зафиксировали следы преступления на месте происшествия. Правоохранители назначили экспертизу и выясняют обстоятельства и причины гибели животного.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, по факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 УКУ)
Дополнение
В Одессе полиция расследует факт жестокого обращения с животным: 66-летний мужчина, предварительно, застрелил бездомную собаку из пневматической винтовки, объяснив свои действия "самообороной".
