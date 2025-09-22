В Одесі на "Трасі Здоров’я" застрелили безпритульного собаку: поліція відкрила провадження

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 8594 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 14214 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 22954 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 39481 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 41099 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24771 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 41652 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23487 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34074 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47973 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.3м/с
34%
753мм
Популярнi новини
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 32928 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 15847 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 10805 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 21966 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 15498 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 22039 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 22954 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 39483 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 41100 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 41653 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Львів
Умань
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 22028 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 10841 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 32969 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 84486 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 107218 перегляди
Актуальне
Fox News
TikTok
Forbes
Financial Times
Дія (сервіс)

В Одесі на "Трасі Здоров’я" застрелили безпритульного собаку: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Одесі поліція розслідує жорстоке поводження з твариною. 66-річний чоловік застрелив безпритульного собаку з пневматичної гвинтівки, стверджуючи, що захищався від нападу зграї.

В Одесі на "Трасі Здоров’я" застрелили безпритульного собаку: поліція відкрила провадження

В Одесі поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною: 66-річний чоловік, попередньо, застрелив безпритульного собаку з пневматичної гвинтівки, пояснивши свої дії "самообороною". Про це пише УНН із посиланням на ГУНП України в Одеській області.

Деталі

Як повідомляється, подія сталася сьогодні, 22 вересня, вранці. Місцева жінка подзвонила на 102 і повідомила, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила неподалік тіло безпритульного собаки. Правоохоронці встановили, що "тварину поранив, попередньо, із пневматичної гвинтівки 66-річний місцевий житель". Зі слів чоловіка, він стріляв у зграю собак, захищаючись від нападу.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження із твариною, що призвело до її загибелі. Зауважимо, що цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років

- повідомили правоохоронці.

Зброю та тіло тварини направлять на судові експертизи. Надалі буде вирішуватися питання щодо повідомлення стрілку про підозру. Слідство триває.

Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери13.09.25, 17:03 • 76918 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Одеса