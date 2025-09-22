В Одесі на "Трасі Здоров’я" застрелили безпритульного собаку: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
В Одесі поліція розслідує жорстоке поводження з твариною. 66-річний чоловік застрелив безпритульного собаку з пневматичної гвинтівки, стверджуючи, що захищався від нападу зграї.
В Одесі поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною: 66-річний чоловік, попередньо, застрелив безпритульного собаку з пневматичної гвинтівки, пояснивши свої дії "самообороною". Про це пише УНН із посиланням на ГУНП України в Одеській області.
Деталі
Як повідомляється, подія сталася сьогодні, 22 вересня, вранці. Місцева жінка подзвонила на 102 і повідомила, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила неподалік тіло безпритульного собаки. Правоохоронці встановили, що "тварину поранив, попередньо, із пневматичної гвинтівки 66-річний місцевий житель". Зі слів чоловіка, він стріляв у зграю собак, захищаючись від нападу.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження із твариною, що призвело до її загибелі. Зауважимо, що цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років
Зброю та тіло тварини направлять на судові експертизи. Надалі буде вирішуватися питання щодо повідомлення стрілку про підозру. Слідство триває.
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери13.09.25, 17:03 • 76918 переглядiв