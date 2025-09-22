$41.250.00
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 14642 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 23462 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 40022 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 41541 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 24875 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 41892 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23525 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34102 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47991 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
В Одессе на "Трассе Здоровья" застрелили бездомную собаку: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В Одессе полиция расследует жестокое обращение с животным. 66-летний мужчина застрелил бездомную собаку из пневматической винтовки, утверждая, что защищался от нападения стаи.

В Одессе на "Трассе Здоровья" застрелили бездомную собаку: полиция открыла производство

В Одессе полиция расследует факт жестокого обращения с животным: 66-летний мужчина, предварительно, застрелил бездомную собаку из пневматической винтовки, объяснив свои действия "самообороной". Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Детали

Как сообщается, происшествие произошло сегодня, 22 сентября, утром. Местная женщина позвонила на 102 и сообщила, что слышала звуки выстрелов, а вскоре обнаружила неподалеку тело бездомной собаки. Правоохранители установили, что "животное ранил, предварительно, из пневматической винтовки 66-летний местный житель". По словам мужчины, он стрелял в стаю собак, защищаясь от нападения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Отметим, что это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет

- сообщили правоохранители.

Оружие и тело животного направят на судебные экспертизы. В дальнейшем будет решаться вопрос о сообщении стрелку о подозрении. Следствие продолжается.

Алена Уткина

