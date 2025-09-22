В Одессе на "Трассе Здоровья" застрелили бездомную собаку: полиция открыла производство
Киев • УНН
В Одессе полиция расследует жестокое обращение с животным. 66-летний мужчина застрелил бездомную собаку из пневматической винтовки, утверждая, что защищался от нападения стаи.
Детали
Как сообщается, происшествие произошло сегодня, 22 сентября, утром. Местная женщина позвонила на 102 и сообщила, что слышала звуки выстрелов, а вскоре обнаружила неподалеку тело бездомной собаки. Правоохранители установили, что "животное ранил, предварительно, из пневматической винтовки 66-летний местный житель". По словам мужчины, он стрелял в стаю собак, защищаясь от нападения.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Отметим, что это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет
Оружие и тело животного направят на судебные экспертизы. В дальнейшем будет решаться вопрос о сообщении стрелку о подозрении. Следствие продолжается.
