У Нідерландах через різке приземлення повітряної кулі загинула людина, 5 поранених

На півночі Нідерландів сталася аварія повітряної кулі, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення після різкого приземлення на лузі у Фрісландії в середу ввечері. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією місцевої влади, близько 21:00 за місцевим часом куля раптово спустилася та сильно вдарилася об землю. На борту перебували 34 пасажири.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Речник Королівської аеронавігаційної асоціації Нідерландів пояснив, що несподіваний порив вітру призвів до різкого удару, через який кошик підстрибнув, і п’ятеро людей випали з нього.

