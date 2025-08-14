$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 796 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 674 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 1362 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 5060 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17548 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33089 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38254 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39099 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41602 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75667 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Нідерландах через різке приземлення повітряної кулі загинула людина, 5 поранених

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На півночі Нідерландів повітряна куля здійснила різке приземлення, внаслідок чого одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення. Інцидент стався через несподіваний порив вітру, який призвів до випадіння пасажирів.

У Нідерландах через різке приземлення повітряної кулі загинула людина, 5 поранених

На півночі Нідерландів сталася аварія повітряної кулі, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення після різкого приземлення на лузі у Фрісландії в середу ввечері. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією місцевої влади, близько 21:00 за місцевим часом куля раптово спустилася та сильно вдарилася об землю. На борту перебували 34 пасажири.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Речник Королівської аеронавігаційної асоціації Нідерландів пояснив, що несподіваний порив вітру призвів до різкого удару, через який кошик підстрибнув, і п’ятеро людей випали з нього.

Чоловік намагався перетнути кордон на параплані08.08.25, 11:10 • 2914 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
Нідерланди