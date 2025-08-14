В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых
На севере Нидерландов воздушный шар совершил резкое приземление, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения. Инцидент произошел из-за неожиданного порыва ветра, который привел к выпадению пассажиров.
На севере Нидерландов произошла авария воздушного шара, один человек погиб, еще пятеро получили ранения после резкого приземления на лугу во Фрисландии в среду вечером. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации местных властей, около 21:00 по местному времени шар внезапно спустился и сильно ударился о землю. На борту находились 34 пассажира.
Полиция начала расследование инцидента.
Представитель Королевской аэронавигационной ассоциации Нидерландов объяснил, что неожиданный порыв ветра привел к резкому удару, из-за которого корзина подпрыгнула, и пятеро человек выпали из нее.
