В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых

На севере Нидерландов произошла авария воздушного шара, один человек погиб, еще пятеро получили ранения после резкого приземления на лугу во Фрисландии в среду вечером. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации местных властей, около 21:00 по местному времени шар внезапно спустился и сильно ударился о землю. На борту находились 34 пассажира.

Полиция начала расследование инцидента.

Представитель Королевской аэронавигационной ассоциации Нидерландов объяснил, что неожиданный порыв ветра привел к резкому удару, из-за которого корзина подпрыгнула, и пятеро человек выпали из нее.

Мужчина пытался пересечь границу на параплане