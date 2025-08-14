В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых

$41.510.09
Эксклюзив
08:11 • 2258 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 1890 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 2462 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 6084 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17980 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33328 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38457 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39207 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41698 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75709 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Архив

«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 10156 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11771 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 11490 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 9040 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11999 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 2258 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151833 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 127377 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 118041 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128881 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 25030 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47546 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100900 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117380 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49947 просмотра
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых

Киев • УНН

 • 460 просмотра

На севере Нидерландов воздушный шар совершил резкое приземление, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения. Инцидент произошел из-за неожиданного порыва ветра, который привел к выпадению пассажиров.

В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых

На севере Нидерландов произошла авария воздушного шара, один человек погиб, еще пятеро получили ранения после резкого приземления на лугу во Фрисландии в среду вечером. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации местных властей, около 21:00 по местному времени шар внезапно спустился и сильно ударился о землю. На борту находились 34 пассажира.

Полиция начала расследование инцидента.

Представитель Королевской аэронавигационной ассоциации Нидерландов объяснил, что неожиданный порыв ветра привел к резкому удару, из-за которого корзина подпрыгнула, и пятеро человек выпали из нее.

Мужчина пытался пересечь границу на параплане08.08.25, 11:10 • 2915 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Нидерланды