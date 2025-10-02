Международный день социального педагога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных: что отмечают 2 октября
Киев • УНН
2 октября отмечают Международный день социального педагога, основанный в 2009 году. Также сегодня Всемирный день фермерских животных и Международный день ненасилия, посвященные Махатме Ганди.
Сегодня, 2 октября, в мире отмечают Международный день социального педагога, а также праздники в честь индийского политического деятеля Махатмы Ганди - Всемирный день ненасилия, Всемирный день фермерских животных, пишет УНН.
Детали
Международный день социального педагога
2 октября в мире отмечают Международный день социального педагога. Официально он был учрежден в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене.
Социальные педагоги постоянно сотрудничают с психологами. В учебных заведениях Украины эти специалисты вместе составляют психологическую службу образования. Главные задачи социального педагога – это профилактическая, разъяснительная, коррекционная работа, обеспечение здоровья детей, обучающихся в учреждении, в том числе физического, психического, социального.
Всемирный день воздушного шарика
Первый резиновый воздушный шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Массово производить воздушные шарики начали в начале ХХ века. А в 1931 году Нейли Тайлотсон изготовил первый воздушный шарик из латекса. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы.
Всемирный день фермерских животных
Традиционно каждый год 2 октября в мире проводится Всемирный день сельскохозяйственных животных.
Впервые этот день был проведен в 1983 году как часть защитной кампании по правам животных, которая освещает ненужные страдания и смерть. 2 октября выбрано неслучайно. В этот день родился Махатма Ганди – известный борец против любого насилия и жестокости, а также убежденный вегетарианец.
Эта инициатива – важное дело, ведь значительное количество животных, которых ежедневно эксплуатируют, содержат именно на крупных фермах. Животноводство – самая популярная, самая широкая сфера сельского хозяйства. Ради производства мяса и меха люди ежегодно забирают жизнь у более чем 55 миллиардов животных.
Международный день ненасилия
2 октября во всем мире проходит Международный день ненасилия. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот праздник в 2007 году. Термин "ненасилие" учредил индийский политический деятель Махатма Ганди. Он возглавлял борьбу против расизма и отстаивал права индийцев. Его деятельность была настолько влиятельна, что в 1915 году Ганди возглавил национально-освободительное движение Индии. Он посвятил всю свою жизнь борьбе с насилием и стал героем страны.
День памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины (Киприанов день)
Ежегодно православная церковь чтит память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, которые стали символами победы христианской веры над темными силами. Их жизнь и мученическая смерть оставили глубокий след в христианском мире и до сих пор вдохновляют верующих на путь к вере, моральной стойкости и духовной чистоте.