Международный день социального педагога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных: что отмечают 2 октября

1 октября, 17:49 • 17826 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 27283 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35420 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 26580 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44536 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25030 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22802 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54729 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41580 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32778 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины1 октября, 18:54
Во Франции задержали российский "корабль-призрак", с которого, вероятно, запускали дроны по Европе - Le Parisien1 октября, 19:02
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto23:57
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35415 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 30083 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44534 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 30864 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 35005 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Денис Шмыгаль
Украина
Киевская область
Копенгаген
Дания
Донецкая область
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 38601 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 47780 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 31226 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 34318 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 44113 просмотра
Хранитель
Международный день социального педагога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных: что отмечают 2 октября

Киев • УНН

 • 474 просмотра

2 октября отмечают Международный день социального педагога, основанный в 2009 году. Также сегодня Всемирный день фермерских животных и Международный день ненасилия, посвященные Махатме Ганди.

Международный день социального педагога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных: что отмечают 2 октября

Сегодня, 2 октября, в мире отмечают Международный день социального педагога, а также праздники в честь индийского политического деятеля Махатмы Ганди - Всемирный день ненасилия, Всемирный день фермерских животных, пишет УНН

Детали 

Международный день социального педагога 

2 октября в мире отмечают Международный день социального педагога. Официально он был учрежден в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. 

Социальные педагоги постоянно сотрудничают с психологами. В учебных заведениях Украины эти специалисты вместе составляют психологическую службу образования. Главные задачи социального педагога – это профилактическая, разъяснительная, коррекционная работа, обеспечение здоровья детей, обучающихся в учреждении, в том числе физического, психического, социального. 

Омбудсмен назвала главное качество учителя для почти 60% школьников23.09.25, 11:32 • 5872 просмотра

Всемирный день воздушного шарика 

Первый резиновый воздушный шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Массово производить воздушные шарики начали в начале ХХ века. А в 1931 году Нейли Тайлотсон изготовил первый воздушный шарик из латекса. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы.

В Нидерландах из-за резкого приземления воздушного шара погиб человек, 5 раненых14.08.25, 10:18 • 3169 просмотров

Всемирный день фермерских животных

Традиционно каждый год 2 октября в мире проводится Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

Впервые этот день был проведен в 1983 году как часть защитной кампании по правам животных, которая освещает ненужные страдания и смерть. 2 октября выбрано неслучайно. В этот день родился Махатма Ганди – известный борец против любого насилия и жестокости, а также убежденный вегетарианец.

Эта инициатива – важное дело, ведь значительное количество животных, которых ежедневно эксплуатируют, содержат именно на крупных фермах. Животноводство – самая популярная, самая широкая сфера сельского хозяйства. Ради производства мяса и меха люди ежегодно забирают жизнь у более чем 55 миллиардов животных.

Под Киевом хозяин повесил свою собаку на заборе: животное погибло, полиция начала расследование23.09.25, 20:51 • 4376 просмотров

Международный день ненасилия

2 октября во всем мире проходит Международный день ненасилия. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот праздник в 2007 году. Термин "ненасилие" учредил индийский политический деятель Махатма Ганди. Он возглавлял борьбу против расизма и отстаивал права индийцев. Его деятельность была настолько влиятельна, что в 1915 году Ганди возглавил национально-освободительное движение Индии. Он посвятил всю свою жизнь борьбе с насилием и стал героем страны.

Обвинители Майкла Джексона требуют $400 миллионов компенсации за предполагаемое сексуальное насилие25.09.25, 09:03 • 3619 просмотров

День памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины (Киприанов день) 

Ежегодно православная церковь чтит память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, которые стали символами победы христианской веры над темными силами. Их жизнь и мученическая смерть оставили глубокий след в христианском мире и до сих пор вдохновляют верующих на путь к вере, моральной стойкости и духовной чистоте.

Павел Башинский

Общество
Генеральная Ассамблея ООН
Махатма Ганди
Копенгаген
Индия