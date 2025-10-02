Облачная погода и дожди накроют Украину 2 октября: подробный прогноз
Киев • УНН
2 октября в Украине ожидается облачная погода с дождями, особенно на севере, в центре и на Харьковщине. Температура воздуха будет колебаться от 5-10° тепла на большей части территории до 12-17° на юге и востоке.
В четверг, 2 октября, в Украине прогнозируется облачная погода, местами дожди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура в дневные часы 5-10° тепла, на Закарпатье до +13°; на юге и востоке страны днем +12-17°. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура днем от 3° тепла до 2° мороза.
В Киевской области и столице облачно с прояснениями и ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем 5-10°, в Киеве днем +7-9°.
