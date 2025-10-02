В пятницу, 3 октября, удастся отдохнуть от дождей: Диденко о погоде на следующие сутки
Киев • УНН
3 октября в Украине ожидается погода без осадков, но с порывистым ветром. Температура воздуха будет неоднородной: на юге и востоке до +19 градусов, на севере до +13, а на западе всего +8+11 градусов.
С температурой воздуха не все однозначно. На севере будет повышение, потеплеет также на юге и востоке. Впрочем, в западных областях будет другая ситуация. Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко.
Детали
Согласно прогнозу на завтра:
3 октября повсюду в Украине без осадков. Ветер будет порывистый, даже местами, как на востоке, дойдет до сильного. По поводу температуры, Диденко отмечает ряд особенностей.
На 3 октября следует ожидать:
Теплую, почти летнюю погоду на юге, и местами на востоке: это Днепропетровщина и Полтавщина, где днем будет +14+19 градусов.
В центре на Винниччине, Черкасщине - от +10 до +14 градусов.
На севере потеплеет до +10+13 градусов.
Но самой холодной останется погода в западных областях. Там в течение 3 октября будет +8+11 градусов. Диденко отмечает, что ближайшей ночью будет очень холодно на западе: 0+4 градуса и местами до 1 мороза.
Столица Украины - температура
По прогнозу Диденко, в Киеве это холодное и немного дождливое действо завершится 2 октября, а вот завтра уже "немного милосерднее".
Температура: до +12 градусов; в субботу до +14 градусов!
Напомним
По прогнозу, днем, 2 октября, в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь; на Закарпатье до +13°; на юге и востоке страны днем +12-17°.