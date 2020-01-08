У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Іран завдав ракетного удару щонайменше по двом військовим базам Сполучених Штатів в Іраку. Про це йдеться в поширеній у вівторок письмовій заяві офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, інформує УНН.
Згідно з викладеною ним інформацією, обстрілу піддалися база Айн аль-Асад та аеропорт Ербілі. При цьому використано було нібито понад десяток ракет.
“Приблизно о 17:30 за часом східного узбережжя США 7 січня (0:30 8 січня за київським часом) Іран випустив більше дюжини балістичних ракет по силам США та коаліції в Іраку. Ясно, що ці ракети були випущені з Ірану та спрямовані щонайменше на дві іракські військові бази, на яких розміщується американський і коаліційний персонал — Айн аль-Асад та Ербіль”, — наголошується в заяві Хоффмана.
Про втрати серед військовослужбовців США і коаліції в ньому нічого не говориться. Уточнюється, що військове відомство США оцінює наслідки того, що сталося.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. У свою чергу, президент США Дональд Трамп та його ключові міністри зібрались для проведення наради в зв’язку з ракетним ударом.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.