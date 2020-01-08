В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам США в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, информирует УНН.
Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиле. При этом использовано было якобы более десятка ракет.
“Примерно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (0:30 8 января по киевскому времени) Иран выпустил более дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционное персонал — Айн аль-Асад и Эрбиль”, — отмечается в заявлении Хоффмана.
О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.
Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.
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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.