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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114397 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136859 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108533 просмотра

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5 марта, 08:58 • 109746 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке

В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке

Киев  •  УНН

 • 25708 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам США в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, информирует УНН.

Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиле. При этом использовано было якобы более десятка ракет.

“Примерно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (0:30 8 января по киевскому времени) Иран выпустил более дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционное персонал — Айн аль-Асад и Эрбиль”, — отмечается в заявлении Хоффмана.

О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

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