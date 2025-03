ЗМІ публікують відео ракетного обстрілу військових об'єктів США в Іраку

За даними телекомпанії ABC, в результаті ракетного удару постраждав американський об’єкт в околицях міста Ербіль на півночі Іраку, а також авіабаза Айн аль-Асад на заході країни.

Відповідальність за атаку взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану). Як повідомляє Sky News Arabia, в КВІР заявили, що ракетний удар по авіабазі Айн аль-Асад був нанесений у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані. На похороні Сулеймані через тисняву загинуло 56 осіб.

*The violence is escalating*

Islamo Republic of Persia launches missiles into US base in Iraq.

In Jesus' name I pray, protect my brother and give our leaders your guidance and wisdom. Give us the strength to overcome our enemy... & ignore the prayers of our heathen enemies. Amen pic.twitter.com/8vzHhNDlxI

— Ἀλέξανδρος μοναστήρι (@klosnet) January 8, 2020