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ЗМІ публікують відео ракетного обстрілу військових об'єктів США в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Телеканал Press TV опублікував передбачуване відео ракетного удару з території Ірану по американських військових об’єктів в Іраку, передає УНН з посиланням на Fars News Agency, телекомпанію ABC і вже вказаний телеканал Press TV.

За даними телекомпанії ABC, в результаті ракетного удару постраждав американський об’єкт в околицях міста Ербіль на півночі Іраку, а також авіабаза Айн аль-Асад на заході країни.

Відповідальність за атаку взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану). Як повідомляє Sky News Arabia, в КВІР заявили, що ракетний удар по авіабазі Айн аль-Асад був нанесений у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані. На похороні Сулеймані через тисняву загинуло 56 осіб.

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*The violence is escalating*
Islamo Republic of Persia launches missiles into US base in Iraq.
In Jesus' name I pray, protect my brother and give our leaders your guidance and wisdom. Give us the strength to overcome our enemy... & ignore the prayers of our heathen enemies. Amen pic.twitter.com/8vzHhNDlxI

— Ἀλέξανδρος μοναστήρι (@klosnet) January 8, 2020

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