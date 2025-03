СМИ публикуют видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

По данным телекомпании ABC, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщает Sky News Arabia, в КСИР заявили, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. На похоронах Сулеймани из-за давки погибло 56 человек.

