Кару Делевінь з подругами Анею Тейлор-Джой та Зої Кравіц помітили на афтепаті "Золотого глобуса"
Київ • УНН
Три голлівудські зірки разом залишили вечірку в Chateau Marmont після церемонії "Золотого глобуса". Кара Делевінь змінила вечірню сукню на чорний комбінезон, а її подруги вразили вишуканими образами.
Кара Делевінь була оточена своїми близькими подругами Анею Тейлор-Джою та Зої Кравіц, коли залишала афтепаті після церемонії вручення премії "Золотий глобус" у неділю, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
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32-річна зірка стояла між двома голлівудськими актрисами, коли група взялася за руки, залишаючи вечірку.
Одними з перших покидаючи афтепаті акторки постаралися одягнутися так, щоб справити враження на зірковій вечірці, яка відбулася у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі.
Кара змінила свою синю сукню з відкритою спиною, розшиту паєтками, на простий чорний комбінезон.
Модель 32 років обрала зручнішу пару взуття, відмовившись від підборів на користь пари чорних брогів і додавши елегантний блейзер поверх одежини з халтер-коміром.
Аня виглядала неймовірно у вінтажній рожевій атласній сукні Christian Dior 1998 року з відкритою спиною від OOTO London, яка мала виріз-хомут і демонструвала її приголомшливу фігуру.
28-річна зірка "Ферзевого гамбіту" накинула білий шарф на руки і була в парі коричневих туфель на підборах.
Уклавши свої довгі світлі локони в акуратний низький пучок, вона доповнила образ простим срібним намистом і тримала в руці телефон.
Зірка "Людей Ікс" Зої, 36 років, виглядала сенсаційно у чорній атласній максі-сукні з розрізом по коліно збоку.
Зірка, яка нещодавно стала самотньою, одягла поверх ансамблю темний жакет вільного крою і підкреслила свою фігуру парою шпильок.
Зої зібрала свої довгі темні локони в акуратну гладку зачіску і поклала свої речі в чорний клатч від Yves Saint Laurent.
Вона доповнила образ сліпучою парою сережок, які відсилали до минулого, оскільки вони нагадували її обручку від її колишнього нареченого Ченнінга Татума, 44 роки, після їхнього розставання у жовтні.
Зендая з'явилась на "Золотому глобусі" з діамантовим кільцем на безіменному пальці06.01.25, 09:03 • 127002 перегляди