Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"
Киев • УНН
Три голливудские звезды вместе покинули вечеринку в Chateau Marmont после церемонии «Золотого глобуса». Кара Делевинь сменила вечернее платье на черный комбинезон, а ее подруги поразили изысканными образами.
Кара Делевинь была окружена своими близкими подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц, когда покидала афтепати после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
32-летняя звезда стояла между двумя голливудскими актрисами, когда группа взялась за руки, покидая вечеринку.
Одними из первых покидая афтепати актрисы постарались одеться так, чтобы произвести впечатление на звездной вечеринке, которая состоялась в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.
Кара сменила свое синее платье с открытой спиной, расшитое пайетками, на простой черный комбинезон.
Модель 32 лет выбрала более удобную пару обуви, отказавшись от каблуков в пользу пары черных брогов и добавив элегантный блейзер поверх одежды с халтер-воротником.
Аня выглядела невероятно в винтажном розовом атласном платье Christian Dior 1998 года с открытой спиной от OOTO London, которое имело вырез-хомут и демонстрировало ее потрясающую фигуру.
28-летняя звезда «Ферзевого гамбита» накинула белый шарф на руки и была в паре коричневых туфель на каблуках.
Уложив свои длинные светлые локоны в аккуратный низкий пучок, она дополнила образ простым серебряным ожерельем и держала в руке телефон.
Звезда «Людей Икс» Зои, 36 лет, выглядела сенсационно в черном атласном макси-платье с разрезом по колено сбоку.
Звезда, которая недавно стала одинокой, надела поверх ансамбля темный жакет свободного кроя и подчеркнула свою фигуру парой шпилек.
Зои собрала свои длинные темные локоны в аккуратную гладкую прическу и положила свои вещи в черный клатч от Yves Saint Laurent.
Она дополнила образ ослепительной парой сережек, которые отсылали к прошлому, поскольку они напоминали ее обручальное кольцо от ее бывшего жениха Ченнинга Татума, 44 года, после их расставания в октябре.
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце6 янв. 2025, 07:03 • 119703 просмотра