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Жарт на "Золотому глобусі" щодо нареченого збентежив Селену Гомес

Жарт на "Золотому глобусі" щодо нареченого збентежив Селену Гомес

Київ • УНН

 • 119802 перегляди

Ведуча "Золотого глобуса" Ніккі Глейзер пожартувала, що Бенні Бланко став нареченим Селени Гомес завдяки джину. Пара зніяковіло відреагувала на жарт під час церемонії, де Гомес була номінована у двох категоріях.

Селену Гомес збентежила ведуча "Золотого глобуса" Ніккі Глейзер, яка пожартувала, що Бенні Бланко зміг стати її нареченим завдяки бажанню, виконаному джином.

Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Співачка та акторка, яка отримала дві номінації на престижну премію, і її наречений ніяково посміхалися після коментаря ведучої.

32-річна Селена Гомес і 36-річний Бенні Бланко вперше з’явилися разом як пара в червні 2023 року, а вже у грудні оголосили про заручини. Дата весілля поки залишається невідомою.

На церемонії "Золотого глобуса" акторка перебувала через подвійні номінації - за ролі у фільмах "Емілія Перес" від Netflix і "Вбивства в одній будівлі" від Hulu.

Під час відкриття церемонії 40-річна Ніккі Глейзер звернулася до пари:

Подвійна номінантка сьогодні — за "Емілію Перес" та "Вбивства в одній будівлі". І вона тут зі своїм нареченим Бенні Бланко. А Бенні Бланко тут завдяки джину, який виконав його бажання

Гомес і Бланко зніяковіло засміялися.

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Глейзер продовжила:

Я люблю тебе, Селена. Ти була чудова у "Емілії Перес". Цей фільм отримав 10 номінацій для Netflix. Думаю, це безумовно найсміливіший і новаторський фільм, який коли-небудь автоматично запускався після "Торт?"

Це не перший незручний жарт про їхні стосунки.

У грудні Селена була гостею шоу Стівена Колберта, де він також торкнувся їхнього роману. Під час бесіди ведучий показав фото, на якому Бланко обіймає Гомес на День подяки, і запитав:

Він здається дуже закоханим у вас. Якщо не секрет, куди ведуть ці стосунки?

Збентежена Гомес відповіла лише: "Ого", сподіваючись, що питання стосуватиметься лише фото.

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Колберт пожартував: "Бенні, ти, мабуть, дуже особливий, якщо думаєш, що знайдеш когось кращого за це", звертаючись до камери.

Нагадаємо

Бенні Бланко зробив пропозицію Селені Гомес.

Акторка і співачка Селена Гомес поділилася в Instagram тим, як відсвяткувала Новий рік зі своїм нареченим. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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