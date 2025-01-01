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Селена Гомес показала, як відсвяткувала Новий рік з нареченим Бенні Бланко

Селена Гомес показала, як відсвяткувала Новий рік з нареченим Бенні Бланко

Київ • УНН

 • 25526 перегляди

Селена Гомес поділилася серією фото та відео з новорічного святкування зі своїм нареченим Бенні Бланко. Пара, яка заручилася три тижні тому, показала як домашні, так і святкові моменти разом.

Акторка і співачка Селена Гомес поділилася в Instagram тим, як відсвяткувала Новий рік зі своїм нареченим, музичним продюсером Бенні Бланко, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Селена Гомес з'явилася на публіці з Бенні Бланко в грудні 2023 року, розповівши, що вони таємно зустрічаються вже півроку.

Майже три тижні тому 32-річна Селена нарешті підтвердила, що виходить заміж, опублікувавши в Instagram фото з обручкою.

Акторка поділилася серією світлин, де на одному фото вони разом з нареченим сидять на дивані в домашньому одязі, а на іншому – нарядно одягнені та святкують Новий рік у ресторані.

На відео, що також є у дописі, видно, як наречений Гомес подягнувся до акторки, щоб поцілувати.

Також, Селена і Бенні також сфотографували себе на камеру спостереження в магазині, де обидва були в масках.

На одній з фотографій в дописі зображена паперова тарілка, з якої вже з'їли більшу частину їжі, на якій ручкою написали фразу: "Я кохаю тебе".

Утім, Бенні був не єдиним з близьких Селени, хто потрапив до цієї серії фото.

Селена також поділилася світлиною, де вона їла морозиво в культовому нью-йоркському десертному ресторані Serendipity зі своєю 11-річною сестрою Грейсі Елліот Тіфі.

Нагадаємо

Американська співачка Селена Гомес заручилася з продюсером Бенні Бланко. Пара, яка публічно разом з грудня 2023 року, має спільну історію співпраці над кількома хітами.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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