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Селена Гомес показала, как отпраздновала Новый год с женихом Бенни Бланко

Селена Гомес показала, как отпраздновала Новый год с женихом Бенни Бланко

Киев  •  УНН

 • 3275 просмотра

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Селена Гомес поделилась серией фото и видео с новогоднего празднования со своим женихом Бенни Бланко. Пара, которая обручилась три недели назад, показала как домашние, так и праздничные моменты вместе.

Актриса и певица Селена Гомес поделилась в Instagram тем, как отпраздновала Новый год со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Селена Гомес появилась на публике с Бенни Бланко в декабре 2023 года, рассказав, что они тайно встречаются уже полгода.

Почти три недели назад 32-летняя Селена наконец подтвердила, что выходит замуж, опубликовав в Instagram фото с обручальным кольцом.

Актриса поделилась серией фотографий, где на одном фото они вместе с женихом сидят на диване в домашней одежде, а на другом - нарядно одеты и празднуют Новый год в ресторане.

На видео, которое также есть в заметке, видно, как жених Гомес потянулся к актрисе, чтобы поцеловать.

Также, Селена и Бенни также сфотографировали себя на камеру наблюдения в магазине, где оба были в масках.

На одной из фотографий в заметке изображена бумажная тарелка, с которой уже съели большую часть еды, на которой ручкой написали фразу: "Я люблю тебя".

Впрочем, Бенни был не единственным из близких Селены, кто попал в эту серию фото.

Селена также поделилась фотографией, где она ела мороженое в культовом нью-йоркском десертном ресторане Serendipity со своей 11-летней сестрой Грейси Эллиот Тифи.

Напомним

Американская певица Селена Гомес обручилась с продюсером Бенни Бланко. Пара, которая публично вместе с декабря 2023 года, имеет общую историю сотрудничества над несколькими хитами.

Алина Волянская

Алина Волянская

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