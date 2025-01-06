Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес
Киев • УНН
Ведущая «Золотого глобуса» Никки Глейзер пошутила, что Бенни Бланко стал женихом Селены Гомес благодаря джину. Пара смущенно отреагировала на шутку во время церемонии, где Гомес была номинирована в двух категориях.
Селену Гомес смутила ведущая "Золотого глобуса" Никки Глейзер, которая пошутила, что Бенни Бланко смог стать ее женихом благодаря желанию, исполненному джином.
Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Детали
Певица и актриса, которая получила две номинации на престижную премию, и ее жених неловко улыбались после комментария ведущей.
32-летняя Селена Гомес и 36-летний Бенни Бланко впервые появились вместе как пара в июне 2023 года, а уже в декабре объявили о помолвке. Дата свадьбы пока остается неизвестной.
На церемонии "Золотого глобуса" актриса находилась из-за двойных номинаций - за роли в фильмах "Эмилия Перес" от Netflix и "Убийства в одном здании" от Hulu.
Во время открытия церемонии 40-летняя Никки Глейзер обратилась к паре:
Двойная номинантка сегодня - за "Эмилию Перес" и "Убийства в одном здании". И она здесь со своим женихом Бенни Бланко. А Бенни Бланко здесь благодаря джину, который исполнил его желание
Гомес и Бланко смущенно засмеялись.
Глейзер продолжила:
Я люблю тебя, Селена. Ты была великолепна в "Эмилии Перес". Этот фильм получил 10 номинаций для Netflix. Думаю, это определенно самый смелый и новаторский фильм, который когда-либо автоматически запускался после "Торт?"
Это не первая неудобная шутка об их отношениях.
В декабре Селена была гостьей шоу Стивена Колберта, где он также затронул их роман. Во время беседы ведущий показал фото, на котором Бланко обнимает Гомес на День благодарения, и спросил:
Он кажется очень влюбленным в вас. Если не секрет, куда ведут эти отношения?
Смущенная Гомес ответила лишь: "Ого", надеясь, что вопрос будет касаться только фото.
Колберт пошутил: "Бенни, ты, должно быть, очень особенный, если думаешь, что найдешь кого-то лучше этого", обращаясь к камере.
Напомним,
Бенни Бланко сделал предложение Селене Гомес.
Актриса и певица Селена Гомес поделилась в Instagram тем, как отпраздновала Новый год со своим женихом.