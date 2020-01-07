Кількість загиблих через тисняву на похороні іранського генерала зросла до 56
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Кількість загиблих під час тисняви на церемонії прощання з командувачем силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касемом Сулеймані в місті Керман досягло 56 осіб. Про це повідомляє телерадіомовний вісник IRIB із посиланням на главу Організації екстреної допомоги Ірану Пірхосейна Куліванда, інформує УНН.
“У тисняві під час прощання з Сулеймані в Кермані загинуло 56 осіб”, — цитує його видання. Куліванд додав, що “під час інциденту постраждали 213 осіб, які були доставлені в лікарні”.
Раніше УНН повідомляв про 40 загиблих.
За даними медичних служб, причиною тисняви стало занадто велика кількість учасників, які приїхали з усієї провінції, щоб попрощатися з Сулеймані.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.
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