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Кількість загиблих через тисняву на похороні іранського генерала зросла до 56

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Кількість загиблих під час тисняви ​​на церемонії прощання з командувачем силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касемом Сулеймані в місті Керман досягло 56 осіб. Про це повідомляє телерадіомовний вісник IRIB із посиланням на главу Організації екстреної допомоги Ірану Пірхосейна Куліванда, інформує УНН.

“У тисняві під час прощання з Сулеймані в Кермані загинуло 56 осіб”, — цитує його видання. Куліванд додав, що “під час інциденту постраждали 213 осіб, які були доставлені в лікарні”.

Раніше УНН повідомляв про 40 загиблих.

За даними медичних служб, причиною тисняви ​​стало занадто велика кількість учасників, які приїхали з усієї провінції, щоб попрощатися з Сулеймані.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

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