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Кількість загиблих через тисняву на похороні іранського генерала зросла до 40 осіб

Кількість загиблих через тисняву на похороні іранського генерала зросла до 40 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У ході церемонії прощання з іранським генералом Касемом Сулеймані в місті Керман, кількість загиблих зросла до 40 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fars.

"Кількість загиблих в ході церемонії прощання з командувачем силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касемом Сулеймані в місті Керман зросла до 40 осіб, постраждалих - до 213", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, в південному сході Ірану в місті Керман у вівторок, 7 січня, під час похоронної процесії іранського командувача Касема Сулеймані, загиблий внаслідок авіаудару США, виникла тиснява, у якій жертвами стали щонайменше 35 людей, ще 48 зазнали поранень. 

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