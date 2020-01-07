Количество погибших в давке на похоронах иранского генерала возросло до 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В ходе церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман, число погибших возросло до 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fars.
"Количество погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших - до 213", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, на юго-востоке Ирана в городе Керман во вторник, 7 января, во время похоронной процессии иранского командующего Касема Сулеймани, погибший в результате авиаудара США, возникла давка, в которой жертвами стали по меньшей мере 35 человек, еще 48 получили ранения.