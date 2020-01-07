Смертельна тиснява під час похорону вбитого США іранського генерала: щонайменше 35 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На південному сході Ірану в місті Керман у вівторок, 7 січня, під час похоронної процесії іранського командувача Касема Сулеймані, загиблий внаслідок авіаудару США, виникла тиснява, у якій жертвами стали щонайменше 35 людей, ще 48 зазнали поранень. Про це повідомляє AP, інформує УНН.
"Тиснява, що відбулася у вівторок під час похоронної ходи високопоставленого іранського генерала (Касема Сулеймані - ред.), який загинув в результаті авіаційного удару США минулого тижня, спричинила загибель 35 людей, 48 людей поранено, повідомляє державне телебачення", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, тиснява сталася в Кермані, рідному місті генерала революційної гвардії Касема Сулеймані. У відеороликах, розміщених в Інтернеті, було показано, що люди лежать без ознак життя на дорозі, інші кричать та намагаються їм допомогти.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.
Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном і заперечив, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.
Пізніше Трамп повторив, що у США є право завдавати ударів по іранським культурним об’єктам.
Нагадаємо, сьогодні парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією.