Трамп вважає, що у США є право завдавати ударів по іранським культурним об'єктам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що у Вашингтона є право завдавати ударів по іранським культурним об'єктам. Про це він заявив журналістам на борту свого літака по дорозі з Флориди до Вашингтона, передає УНН із посиланням на CNN.
“Їм (іранцям) дозволено вбивати наших людей. Їм дозволено мучити та калічити наших людей. Їм дозволено використовувати придорожні бомби та підривати наших людей. А нам не можна чіпати їх об’єкт культури? Це так не працює”, — наводить у неділю слова Трампа преспул Білого дому.
За словами американського лідера, якщо іранська влада зважаться помститися за вбивство ВС США командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані, то їх чекає “велика відплата” з боку Вашингтона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина пропонує провести на наступному тижні зустріч глав МЗС країн ЄС по ситуації в Іраку
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об’єкти після вбивства іранського генерала.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У кількох містах США пройшли демонстрації проти війни з Іраном
Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала “терористичним актом”. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США “серйозною помстою” за вбивство Сулеймані.
Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення американських військ з країни.