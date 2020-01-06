Трамп вважає, що у США є право завдавати ударів по іранським культурним об'єктам

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що у Вашингтона є право завдавати ударів по іранським культурним об'єктам. Про це він заявив журналістам на борту свого літака по дорозі з Флориди до Вашингтона, передає УНН із посиланням на CNN.