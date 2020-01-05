Парламент Іраку проголосував за виведення військ США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Парламент Іраку проголосував у неділю за припинення іноземної військової присутності в країні. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
У прийнятій на екстреному засіданні Ради представників резолюції депутати "зобов'язали уряд покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеної з силами міжнародної антитерористичної коаліції".
Зокрема, йдеться в рішенні парламенту, "уряд повинен зробити практичні кроки з припинення будь-якого іноземної військової присутності, заборони використання повітряного простору країни, а також відкликання запиту в міжнародну антитерористичну коаліцію про надання допомоги для боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава".
Резолюція була прийнята депутатами при наявності кворуму, але за відсутності сунітських і курдських фракцій.
Нагадаємо, у п’ятницю Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення провести в понеділок "в терміновому порядку" засідання Північноатлантичної ради через загострення ситуації на Близькому Сході після загибелі в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.