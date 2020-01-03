США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Arabiya, Reuters и AFP.
Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
Пентагон ожидает проведения ДНК экспертизы, чтобы подтвердить факт смерти командующего спецслужбы "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в Минобороны США.
По данным Al Arabiya, двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из угрозы безопасности полетов.
Серия мощных взрывов прогремела в пятницу в ночные часы на подступах к международному аэропорту Багдада. Как сообщила Agence France-Presse со ссылкой на источник в иракских силах безопасности, это был ракетный обстрел, по меньшей мере восемь человек погибли.
Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с помещением для грузов, взорвав две машины.
Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.
Шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.