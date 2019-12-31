Трамп пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит "очень большую цену", если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу президента США в Twitter.
"Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение вреда на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену, - отметил Трамп. - Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!".
Напомним, США после атаки направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
31 декабря тысячи протестующих напали на посольство США в Ираке.