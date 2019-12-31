США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. США після атаки направили для підтримки персоналу американського посольства в Багдаді додаткові сили. Про це йдеться в заяві глави Пентагону Марка Еспера від 31 грудня, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ми зробили відповідні захисні дії для забезпечення безпеки американських громадян, військового і дипломатичного персоналу в цій країні, нашого права на самооборону. Ми направили додаткові сили на підтримку посольства, - зазначив Еспер.
За його словами, США виходять з того, що сили приймаючої сторони будуть сприяти в забезпеченні безпеки нашого персоналу.
Також Еспер закликав уряд Іраку виконати свої міжнародні зобов'язання.
Нагадаємо, тисячі протестувальників напали на посольство США в Іраку.